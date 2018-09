Advantage Lithium – Herausragende Bohrergebnisse vom Cauchari-Projekt

Der kanadische Lithiumexplorer Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL) hat sein Cauchari-Projekt in Argentinien schon weit vorangebracht. Im Mai dieses Jahres meldete man eine drastische Steigerung der geschlussfolgerten Ressource auf rund 3 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat (LCE) und Mitte August konnte Advantage eine Wirtschaftlichkeitsstudie präsentieren, die Cauchari einen Nettobarwert vor Steuern von 1,3 Mrd. Dollar bescheinigte.

Das Unternehmen ruhte sich aber natürlich nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern stieß die dritte Phase der Bohrungen auf dem im Joint Venture mit Orocobre (WKN A0M61S) betriebenen Projekt an, hauptsächlich um die Ressourcen in die höheren Kategorien gemessen und angezeigt zu überführen. Und nun legt man erste, spektakuläre Ergebnisse aus dem Nordwestsektor der Liegenschaft vor!

So wies Advantage nämlich unter anderem in den Bohrungen CAU20 und CAU21 im Durchschnitt (!) 629 mg/l Lithium und 4.537 mg/l Kalium aus 113 bis 318 Meter Tiefe bzw. 607 mg/l Lithium und 4.691 mg/l Kalium aus 125 bis 265 Meter Tiefe nach. Der Maximalgehalt lag dabei in Bohrung CAU21 sogar bei 705 mg/l Lithium! Kein Wunder, dass man bei Advantage der Ansicht ist, dass diese Ergebnisse geeignet sind, die Hochstufung der bekannten Ressourcen zu ermöglichen…

Zumal die Bohrungen weitere, sehr wichtige Erkenntnisse zu den Eigenschaften der Vorkommen lieferten. Sie trafen nämlich überwiegend auf sandige Sedimente und Kieslagen, die, so erwartet das Unternehmen, einen großen nutzbaren Porenraum und eine ausgezeichnete Permeabilität aufweisen, was bei der Produktion später hohe Pumpraten ermöglichen sollte.

Hinzu kommt, dass die Cauchari-Sole ein sehr niedriges Verhältnis von Magnesium zu Lithium – also eine geringe Verunreinigung – aufweist (2,1:1 bzw. 2,2:1), was ausgezeichnete Neuigkeiten für die Soleaufbereitung mit einem herkömmlichen Evaporationsverfahren bedeutet.

Zudem bestätigen die Bohrungen die Kontinuität des Solekörpers zwischen den früheren Bohrungen CAU17, CAU18, CAU07 und CAU16 im NW-Sektor und die Bohrung CAU24, die im südlichen Teil des Nordwestsektors abgeteuft wurde, bestätigte zudem dass sich die Solevorkommen über eine Entfernung von 20 Kilometern nach Norden bis zur Bohrung CAU18 erstrecken! Und auch hier ist die Ressource in der Regel hauptsächlich in gut durchlässigen, sandigen Einheiten enthalten, was erneut auf gute Pumpraten hindeutet.

Das bedeutet, man kann Advantage-CEO David Sidoo nur zustimmen, der die Ergebnisse insgesamt als „ausgezeichnet“ einstuft. Zumal sie neben der voraussichtlichen Hochstufung der Ressourcen auch noch das soleführende Gebiet und die Tiefenlage erweitern - während sich Cauchari zur nächsten signifikanten Lithiumressource im Becken Cauchari-Olaroz neben LAC/Ganfeng und Orocobre weiterentwickelt.

Advantage Lithium hat wie viele – insbesondere in Argentinien aktive – Lithiumgesellschaften in den letzten Monaten deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Wir halten diese Entwicklung allerdings für klar übertrieben, wenn man bedenkt, was das Unternehmen im vergangenen Jahr alle erreicht hat! Entsprechend halten wir die Aktien bei allen sicher vorhandenen Risiken auf dem aktuellen Niveau für unterbewertet. Zumal Advantage erst vor Kurzem 12 Mio. CAD am Markt aufnehmen und einen neuen Ankerinvestor begrüßen konnte. Wir werden unserer Leser auf dem Laufenden halten.



