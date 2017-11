Advantage Lithium – Erstklassige Lithiumgehalte von zwei neuen Bohrungen!

Dass es so schnell gehen würde, damit hatten wir nicht gerechnet: Erst gestern hatte GOLDINVEST.de in der Erstvorstellung der aussichtsreichen Lithiumgesellschaft Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL) darauf hingewiesen, dass in Kürze neue Bohrergebnisse anstehen könnten – und schon heute ist es soweit. Advantage präsentiert herausragende Lithiumgehalte von gleich zwei Bohrlöchern!

Denn wie das Unternehmen brandaktuell meldet, erzielte man im NW-Sektor des Cauchari-Projekts, in dem bisher noch keinerlei Bohrungen durchgeführt wurden, mit den Bohrlöchern CAU07 und CAU16 durchschnittlich 635 bzw. 619 Milligramm Lithium pro Liter! Das sind herausragende Werte, die ihresgleichen suchen. Es handelt sich um die Ergebnisse erster Proben, weitere werden in Kürze folgen.

Da auch das Verhältnis von Magnesium zu Lithium mit 2:1 bzw. 2,3:1 niedrig liegt – ein entscheidender Faktor, den so ähnlich auch die Olaroz-Mine von Orocobre aufweist – und sich sehr günstige Porositäts- und Durchlässigkeitseigenschaften andeuten, sieht sich Advantage ermutigt, weitere Bohrungen zu planen, um so schnell wie möglich eine Ressource in diesem „neuen“ Bereich des Cauchari-Projekts abzugrenzen. Und, wie CEO David Sidoo erläuterte, sind dies auch sehr positive Neuigkeiten für die Scoping-Studie, die Advantage 2018 zu dem Projekt erstellen will.

Alles in Allem also exzellente Neuigkeiten, die nahtlos an die im September und Oktober veröffentlichten Ergebnisse aus dem SE-Sektor des Cauchari-Projekts anschließen, in dem das Unternehmen bereits eine erste geschlussfolgerte Ressource nachweisen konnte. Das Potenzial der Liegenschaft wird einmal mehr und eindrucksvoll bestätigt.

Und weitere Bestätigungen sollten schon in absehbarer Zeit folgen. So kündigte das Unternehmen nämlich an, die Bohrungen CAU08 und CAU11, die bereits eine Tiefe von 400 Metern erreichten, zu verlängern, um so tief lagernde Sandeinheiten zu erkunden, wie sie in dem benachbarten Ressourcengebiet von SQM/ Lithium Americas beschrieben werden. Demzufolge könnten diese Abschnitte mit tief lagernden Sandeinheiten „beachtliche zusätzliche Sole-Vorkommen“ enthalten – was auch schon in tieferen Bohrungen auf Orocobres Olaroz zu beobachten war.

Die neuen Bohrergebnisse wurden erst nach Börsenschluss in Kanada veröffentlicht, sodass die Anleger in Toronto noch keine Zeit hatten, zu reagieren. Wir sind gespannt, wie sich Advantage entwickeln wird, wenn die kanadischen Börsen heute aufmachen…



