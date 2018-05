Advanced Micro Devices-Aktie: 20 oder 11 USD? Kursziele und Ratings nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,00 oder 11,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.



Advanced Micro Devices Inc. hat am 25.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Im vergangenen Quartal verbuchte AMD ein Umsatzplus von 40% auf 1,65 Mrd. USD. Das Unternehmen stellte Erlöse von 1,725 Mrd. USD in Aussicht und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Es konnte die Erlöse der Sparte Computer und Grafik mit 1,12 Mrd. USD fast verdoppeln. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 81 Mio. USD übrig, nachdem man vor einem Jahr noch 33 Mio. USD verloren hatte.



Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Robert W. Baird, Tristan Gerry, in einer Aktienanalyse vom 26.04.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "outperform"-Votum für die AMD-Aktie mit einem Kursziel von 20,00 USD bestätigt. Nach der Vorlage des Q1-Berichts habe er seine Umsatz- und Gewinnprojektionen angehoben. Die Wachstumserwartungen würden sich auf neuen Produkten gründen, während der Blockchain-bezogene Mix stabil bleiben dürfte. Der EPYC- und Ryzen-Hochlauf setze sich fort und die 7nm-Migration sollte im Verlauf der Zeit zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen. Gerry habe die Ängste der Investoren als übertrieben bezeichnet.



Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Susquehanna Financial und liegt bei 11,00 USD. Christopher Rolland, Aktienanalyst von Susquehanna Financial, hat in einer Aktienanalyse vom 16.05.2018 das Wertpapier von "negative" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 11,00 USD angehoben. Er weise darauf hin, dass sich die Ethereumpreise im letzten Monat verdoppelt hätten. Damit sei es bei den GPU-Verkäufen zu einer moderaten Beschleunigung kommen. Zuletzt sei es bei den Konsensprognosen zu erheblichen Kürzungen gekommen, wodurch die Erwartungen im Vergleich zur üblichen Saisonalität deutlich unterdurchschnittlich aussehen würden. Darüber hinaus habe Intel die 10nm-Pläne überraschend verschoben. Rolland glaube, dass AMD dadurch zum ersten Mal seit Jahrzehnten mit der gleichen Prozesstechnologie konkurrieren könnte.





Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 18.05.2018 11 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 16.05.2018 17 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 27.04.2018 13 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 26.04.2018 20 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 26.04.2018 13 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 26.04.2018 14 Buy Stifel Nicolaus - 26.04.2018





Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: