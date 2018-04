Adva Optical: Kursziel erreicht - und jetzt?

Am 15.04. hatten wir eine Trading-Chance mit Adva Optical beschrieben. Der Titel lautete “Adva Optical: Gibt es nach dem Absturz eine Trading-Chance?” Im Artikel haben wir auf die kurze Seitwärtsbewegung im Bereich von 5,00 Euro hingewiesen und das die Unterstützung im Bereich von 5,00 Euro bereits mehrmals gehalten hat. Auch hatten wir auf die positiven Chartindikatoren hingewiesen und das die Aktie nach einem Ausbruch “schreit”. Unser genanntes Kursziel von >6 Euro wurde bereits am Mittwoch erreicht und kurzfristig orientierte Anleger und Trader konnten bereits einen Gewinn von etwa 10 Prozent realisieren.

Wie geht es jetzt weiter?

Im Wochenchart wird deutlich, dass sich der Wert seit einigen Monaten in einer Seitwärtsbewegung im Preisbereich von etwa 5,00 Euro bis 7,00 Euro bewegt. In der vergangen Handelswoche erreichte der Kurs nun den mittleren Bereich dieses Marktgleichgewichts bei etwa 6,00 Euro. Dieses Level diente in der Vergangenheit sowohl als Widerstand und Unterstützung. Gibt es in diesem Preisbereich einen Impuls deutlich in Long-Richtung, kann aus charttechnischer Sicht in einem freundlichen Börsenumfeld mit einem Anstieg bis in den Preisbereich von etwa 7,00 Euro gerechnet werden.

Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Strategie! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig wenn Sie das RuMaS Trader-Depot abonnieren. Unser Trader-Depot ist ein gemanagtes Aktien-Musterdepot, das ständig mit neuen, aussichtsreichen Trading-Ideen aufgefrischt wird.