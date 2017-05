Adva: Chance von 128 Prozent

Adva Optical profitiert von der starken Nachfrage nach Breitband-Internet, weil dieses wiederum die Nachfrage nach mehr Übertragungs-Technik befeuert. Denn die im Technologieindex TexDAX notierte Adva Optical ist ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungs-Technik. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Adva den Umsatz um 16,3 Prozent auf 141,8 Mio. Euro erhöhen. Damit lag man in der oberen Hälfte der Ende Februar veröffentlichten Prognosespanne. "Cloud und Mobility treiben weiter den Bandbreitenbedarf in Kommunikationsnetzen in die Höhe", erklärte Vorstandschef Brian Protiva. "Unsere Technologie, unsere Partnerlandschaft sowie unsere offene Firmenkultur machen uns zu einem der interessantesten Unternehmen in der Netzausrüsterbranche", ist Protiva überzeugt. Die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser haben die Aktie von Adva nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten die Markterwartungen übertroffen. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,6 scheint die Adva-Aktie aktuell günstig bewertet.







Hebel von 3,6



Zum Chart. Die Aktie von Adva Optical bewegt sich derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 9,17 Euro verläuft. Die beiden Kurstiefpunkte des aktuellen Monats bilden zuvor bei 9,36 Euro eine horizontale Unterstützung. Mit einem Mini Future Long (WKN SE9TT7) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Adva Optical ausgehen, mit einem Hebel von 3,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 22 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb des Aufwärtstrendkanals im Basiswert bei 9,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,09 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Adva Optical kann bei 13 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 6,1 zu 1.





Tageschart: Adva (in Euro)