Adva: Chance von 111 Prozent

Gefallen ist die Aktie von Adva Optical. Nun aber notiert die TecDAX-Aktie auf einem interessanten Niveau. Kann Adva verlorenen Boden zurückerobern? Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Adva vor.

Adva Optical ist ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungstechnik. "Unsere Branche erlebt aufregende und turbulente Zeiten", sagte Vorstandschef Brian Protiva anlässlich der jüngsten Quartalszahlen. "Wir leben in einer Zeit der extremen Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir Cloud und Mobilität als die großen Wachstumstreiber, die kontinuierlich die Nachfrage nach Bandbreite in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite herrschen in unserer Branche weiterhin harte Preiskämpfe und ein Wettbewerb, der eine weitere Konsolidierung notwendig macht", so Protiva weiter. Im zweiten Quartal ging der Umsatz bei Adva im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, und zwar um 8,3 Prozent. So zu sagen als Beleg für den harten Preiskampf in der Branche. Aufgrund des Umsatzrückgangs „werden wir unsere Kostenstrukturen überarbeiten und Einsparungen bei den operativen Kosten vornehmen", kündigte Finanzvorstand Uli Dopfer an. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,9 scheint die Aktie nach dem Kursrückschlag infolge der jüngsten Quartalszahlen moderat gepreist. Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Adva nach Quartalszahlen von 12,50 auf 8,50 Euro gesenkt, stuft die Adva-Aktie aber weiterhin mit "Buy" ein.

Wichtige Unterstützung



In der Region von 6 Euro konnte die Adva-Aktie eine wichtige horizontale Unterstützung etablieren. Unter anderem wird die Unterstützung definiert durch das aktuelle Jahrestief, welches bei 6,04 Euro markiert wurde. Die Aktie befindet sich aktuell im überverkauften Terrain. Mit einem Mini Future Long (WKN SE5WWL) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Adva Optical ausgehen, mit einem Hebel von 3,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 28 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese sehr spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb der im Chart ersichtlichen horizontalen Unterstützung im Basiswert bei 5,96 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,79 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Adva Optical kann bei 8,50 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 8,8 zu 1.





Tageschart: Adva Optical (in Euro)