Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktie: Aufwärtsbewegung kann noch einige Zeit andauern - Chartanalyse



Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieses Rally sei in den letzten Jahren mehrfach beschleunigt worden. Seit Oktober 2017 spiele sie sich in einem Trendkanal ab. Dabei sei der Wert am 14. Mai auf ein Hoch bei 243,34 USD geklettert. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung sei die Aktie am 23. Mai über dieses Hoch ausgebrochen und auf ein neues Allzeithoch geklettert. In den letzten Tagen habe sie sich versucht über 243,34 USD zu etablieren.



Die Aufwärtsbewegung in der Aktie von Adobe Systems sei intakt und könne noch einige Zeit andauern. Das nächste größere Ziel sei die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit Oktober 2017. Sie verlaufe aktuell bei ca. 259,64 USD. Ein dynamischer Rückfall unter 243,34 USD wäre unschön. Denn dann würde es vermutlich zunächst zu einem Rücksetzer in Richtung 231,34 USD kommen. (Analyse vom 29.05.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:210,79 EUR +0,02% (29.05.2018, 08:29)NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:243,56 USD -0,65% (25.05.2018, 22:00)ISIN Adobe Systems-Aktie:US00724F1012WKN Adobe Systems-Aktie:871981Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:ADBNASDAQ Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:ADBEAdobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (29.05.2018/ac/a/n)