Adobe: Investoren unzufrieden

Der US-amerikanische Softwarekonzern Adobe profitierte in den letzten Jahren enorm von der Gunst der Anleger und konnte auf ein Rekordniveau von 699,66 USD zulegen. Doch die Rallye endete schließlich, die gedrückte Stimmung bei Investoren aufgrund der vorgelegten Zahlen und des Ausblicks könnte die Aktie in eine weitere Korrektur schicken.

Adobe hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten zwar übertroffen, der Ausblick des Unternehmens lag allerdings leicht unter den Schätzungen des Marktes.

Die fast schon unverschämte Kurssteigerung der letzten Jahre wurden lange von Investoren akzeptiert, Ende 2021 kippte jedoch die Stimmung und der Wert gab auf die markante Horizontalunterstützung um 415,00 US-Dollar nach. Dort versucht Adobe zwar einen Boden zu etablieren, ob das vor dem Hintergrund des schwächeren Ausblicks gelingt, bleibt abzuwarten. Ein derart hohes Niveau kann unter den gegebenen fundamentalen Umständen kaum aufrechterhalten werden.

Kurs seit 2016 versiebenfacht

Unter technischen Aspekten kann sich die Adobe-Aktie noch auf der Unterstützung von grob 415,00 US-Dollar abstützen, ein Bruch dieser würde aber unweigerlich ein Folgeverkaufssignal mit Zielen bei 378,10 und darunter 313,45 US-Dollar auslösen. Daraus würde sich entsprechende Short-Ansätze ergeben, um nicht von einem niedriger werdenden Hebel ausgebremst zu werden, könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Short Zertifikat WKN MA0S2W als Anlageinstrument zum Einsatz kommen. Zuvor könnte aber ein Rebound zur Oberseite anstehen, Ziele in einem derartigen Szenario wären bei 482,53 und 533,98 US-Dollar zu suchen. An eine nachhaltige Trendwende wird derzeit allerdings nicht geglaubt, erst auf sehr viel tieferen Kursniveaus dürfte sich wieder ein Long-Einstieg auszahlen.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Adobe Inc. Strategie für fallende Kurse



WKN:

MA0S2W

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,22 – 1,34 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,69 Euro

Basiswert:

Adobe Inc.

Richtung:

Short

akt. Kurs Basiswert:

422,90 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

2,68 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 100 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Faktor Update: Apple Inc.

Kurzfristig stark

Die Analyse der Apple-Aktie in der abgelaufenen Handelswoche ergab ein klares Verkaufssignal, kurzfristig scheinen Investoren dieses mit einem Kurssprung an die diesjährige Abwärtstrendlinie abgewendet zu haben. Bislang beschreibt das Papier eine einwellige Erholungsbewegung, eine zweite sollte kurzfristig einkalkuliert werden. Sollte sich an aktueller Stelle ein Toppingmuster ausbilden, könnte ein Short-Szenario über das vorgestellte Faktor Zertifikat Short WKN MA7PGT auf Apple infrage kommen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





