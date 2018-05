Adidas und Tesla – die ganz spezielle Ansage

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser von Feingold Research, manche argumentieren bei Antizyklik ja, das widerspräche jeglicher Charttechnik und genereller Analyse. Das stimmt. Wie gesagt – 95 Prozent aller Trader handeln nach Charttechnik und 95% aller Trader verlieren Geld. Beispiel gefällig? Die Aktien von Adidas und Tesla haben wir Mittwoch Abend 18 Uhr in der Finanzmarktrunde – auf Video abzurufen bei YouTube – klar zum Short empfehlen. Zitat: “Shorten Sie Adidas, egal wie die Zahlen ausfallen”. Für unsere Leser gab es die Empfehlung Donnerstag früh um 6.30 Uhr nochmal – hier zu sehen . Folge – der P ut, welcher auch im Favoritendepot liegt - konnte von allen Lesern von uns direkt heute früh und dann nochmal heute Mittag zum Kurs von 2,94 Euro erworben werden. Kurs Donnerstag Abend schneller als von uns erwartet – 3,50 Euro. Mission erfüllt.

Bei Tesla hatten wir Mittwoch Abend ebenfalls massiv auf short verwiesen. Das Resultat – an der Nasdaq zu sehen. 2018 können Ihnen wie wir finden alle Aufzeichnungen der Finanzmarktrunde – einfach googeln oder bei Ayondo nachschauen – illustrieren, warum unser Ansatz nach Volatilität und gegen Charttechnik wunderbar funktioniert. Ab Juli gibt es das Depot als Bezahldienst, nach fünf Jahren, in denen wir gezeigt haben, was wir können.

Stimmt – es wurde Zeit. Aber wer bei Feingold Research schon lange dabei ist, weiß hoffentlich ohnehin, wie wir ticken und was wir bieten. Deshalb – ein bisschen Geduld noch und Glückwunsch an alle, die Adidas oder anderes mitmachen. Und dazu einfach Danke für jahrelange Treue in den Webinaren. Gerne weitersagen.

ps: Den Dax hatten wir Mittwoch eher negativ besprochen. Warum? Wir haben Ihnen VDAX new und VIX gezeigt. Mehr mussten wir gar nicht sagen;-)

pps: Der Turbo auf Borussia Dortmund liegt weiterhin gut im Rennen. Dabeibleiben!

ppps: Alle anderen Papiere aus dem Favoritendepot, Öl eingeschlossen, bleiben kaufenswert! Bei Inlinern keine! Stoppkurse, sondern Positionsgröße maximal auf 1,5 Prozent vom Depot.