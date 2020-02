Adidas und Puma mit 5,65% Zinsen und 40% Schutz

Zertifikate und Anleihen, deren Renditechancen von mehr als einem Basiswert abhängen, bieten wesentlich höhere Renditechancen, als vergleichbare Produkte, die sich nur auf einen einzelnen Basiswert beziehen. Dem hohen Renditepotenzial dieser Produkte steht allerdings das Risiko gegenüber, dass der Absturz eines einzigen Wertes auch im Falle der positiven Wertentwicklung aller anderen Basiswerte das Veranlagungsergebnis negativ beeinflussen wird.

Anleger auf der Suche nach möglichst hohen Erträgen und der Markteinschätzung, dass die Aktienkurse der beiden deutschen Sportartikelhersteller Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) und Puma (ISIN: DE0006969603) in den nächsten Jahren nicht allzu stark unter Druck geraten werden, könnten einen Blick auf die aktuell zur Zeichnung angebotene HVB-Worst-of Express Aktienanleihe mit Barriere auf die Adidas- und die Puma-Aktie Aktien werfen.

5,65% Zinsen, 40% Sicherheit

Die am 16.3.20 ermittelten Schlusskurse der Adidas- und der Puma-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der jeweiligen Basispreise werden sich die Barrieren befinden.

Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktien erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinszahlungstagen (erstmals am 18.3.21) einen Zinskupon in Höhe von 5,65 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Notieren beide Aktien an den ebenfalls im Jahresabstand angebrachten Beobachtungstagen (erstmals am 11.3.21) oberhalb der Basispreise, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 5,65 Prozent vorzeitig zurückbezahlt.

Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Rückzahlung bis zum finalen Beobachtungstag (11.3.24), dann wird sie mit 100 Prozent und dem Zinskupon zurückbezahlt, wenn beide Aktien an diesem Tag oberhalb der Barriere von 60 Prozent notieren. Andernfalls wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechteren Wertentwicklung erfolgen.

Die HVB-Worst-of Express Aktienanleihe mit Barriere, maximale Laufzeit bis 18.3.24, ISIN: DE000HVB4650, kann noch bis 13.3.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Worst-of Express Aktienanleihe mit Barriere Anleihe ermöglicht in maximal vier Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Adidas- und der Puma-Aktie eine Jahresbruttorendite von 5,65 Prozent.

Walter Kozubek