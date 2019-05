Adidas und Nike – Handelskriege dämpfen Wachstumsmarathon

Bereits seit mehreren Monaten herrschen zwischen der US-amerikanischen Regierung und der chinesischen Regierung Uneinigkeiten in Sachen Handel und Export- bzw. Importzöllen. Nun haben diverse US-Schuhhersteller, darunter auch Under Armour und Nike an Präsident Donald Trump plädiert, ihre Produkte von den geplanten Importzöllen auszunehmen. Anleger setzen mit der Multi-Aktienanleihe VF5YG8 auf Adidas, Nike und Under Armour. Für Bullen eignet sich der Hebel 4 auf Adidas mit der WKN HX8JYY und TR1RWB auf Nike.

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Under Armour aus Baltimore wurde im Jahr 1996 von Gründer und CEO Kevin Plank gegründet, welcher als junger College-Football-Spieler unzufrieden mit der Ausrüstung seines damaligen Teams war. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zum Spezialisten und Marktführer im Bereich der Thermo-Sportunterwäsche und Kampfsportbekleidung. Seit dem Börsendebut 2005 hat Under Armour sein Angebot um mehr Sportbekleidung, Freizeitbekleidung und Schuhwerk aller Art erweitert.

Seitdem ist viel passiert. Nike, Reebok und Puma stiegen als starke Konkurrenten in den Spezialsport-Bekleidungsmarkt ein und übernahmen jeweils einen großen Teil der Marktanteil in diesem Markt. Vor zwei Jahren war es mit den zweistelligen Wachstumsraten abrupt vorbei, da die Konkurrenz in den o.g. Märkten schnell aufschloss. Daraufhin begann eine groß angelegte Neustrukturierung des Unternehmens, was Jobstreichungen, Austausche im Top-Management und Schließung von Filialen zur Folge hatte. Obwohl Experten diese radikale Neustrukturierung optimistisch betrachten konnten die Marktkonkurrenten in dieser Zeit noch weiter in den Bereichen aufschließen und Under Armour in ihrem ehemaligen Expertengebiet sogar übertrumpfen.

Dennoch geht die Restrukturierung von Under Amour weiter voran und CEO Plank verspricht für 2019 ein Umsatzplus von 3 bis 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anleger hoffen, dass der Umbau schnell von statten geht und verhalfen den Papieren seit Jahresbeginn zu einem Anstieg von mehr als 25 Prozent.

Nike und Adidas – ein Kopf- an-Kopf-Rennen an der Spitze

Der Branchenverband FDRA erklärte Präsident Trump, dass «Der angedachte zusätzliche Zoll von 25 Prozent auf Schuhe für die Verbraucher und Firmen (…) katastrophal» wären.

Auch Europas größter Sportkonzern Adidas sieht sich zurzeit unter Druck gesetzt, allerdings handelt es sich hierbei eher um ein Luxusproblem. Die dreifach gestreiften Waren des DAX-Konzerns aus Herzogenaurach kommen gut an und sind so gefragt wie noch nie. Adidas Chef Kasper Rorsted kann gar nicht so viel liefern, wie von den Kunden erwünscht. Anfang März warnte Rorsted bereits davor, dass Engpässe in der hauseigenen Bekleidungsproduktion das diesjährige Umsatzwachstum um möglicherweise ein bis zwei Prozent verringern könnte, was insgesamt in etwa EUR 200 Mio. bis EUR 400 Mio. entspricht. Dennoch ist diese Baustelle bei Adidas eher als ein «positives» Problem anzusehen. Gerade im letzten Jahr konnte der deutsche Sportartikelhersteller die operative Marge und den Gewinn deutlich erhöhen. Auch die Aktionäre hatten etwas zu feiern – die Dividende stieg um 29 Prozent zum Vorjahresausschuss auf zuletzt EUR 3,35 pro Aktie.

Der weltweit größte Sportartikelhersteller Nike aus dem US-amerikanischen Beaverton, Oregon konnte jedoch die Engpässe von Adidas nicht ausnutzen. Nike setzte im Zeitraum vom Dezember 2018 bis Februar 2019 weltweit USD 9,61 Mrd. um – 7 Prozent mehr als im Vorjahr – dennoch seit einem Jahr erstmals weniger als von Experten erwartet. Laut Analysten der UBS könnten allerdings die Margen von Adidas im Jahr 2019 um knapp 0,2 Prozent niedriger ausfallen als zuvor angenommen – Auslöser sei der erhöhte Druck von Nike. Auch in Europa, dem Herrschaftsgebiet von Adidas, konnte der US-amerikanische Gigant Nike zuletzt seine Marktanteile ausbauen. Im Gegenzug kletterte der Marktanteil von Adidas im US-amerikanischen Markt um knapp 15 Prozent nach oben. Geprägt vom US-Handelskrieg und Steigerung der Absätze sowie Nachfragen in den globalen Märkten bleibt das Kopf-an-Kopf-Rennen der Sportartikelhersteller spannend. Und obwohl in naher Zukunft vorerst kein einzelner «Gewinner» des Rennens auszumachen ist, könnte die Aussicht für Anleger der Sportartikelbranche als wachstumsstark definiert werden.

