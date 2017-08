Adidas mit sportlichem Kursziel

Der DAX pendelt um 12.200 Punkte und scheint kurzfristig nach oben wie unten gedeckelt. Unter der Oberfläche sieht es deutlich spannender aus. Schauen Sie sich die 200-Tage Heatmap bei Boersengefluester an. Dort ist beim DAX von tief rot (großer Abstand oberhalb der 200-Tage Linie) bis zu tief blau alles dabei. Eine der Aktien, die einen besonders großen Abstand aufweisen, war zuletzt Adidas. Wir hatten die Aktie als Short-Favorit ausgemacht und passende Produkte vorgestellt. Unser spekulativer Favorit ist weiterhin der Put SC1JYB.

Etwas ausgeglichener ist ein Inliner HW3Z8L mit doppelt soviel Spielraum nach unten (22 Prozent) wie oben (11). Die australische Investmentbank sieht Macquarie sieht für Adidas weiterhin ein Kursziel von 230. Uns fehlt die Phantasie wie die Aktie, die im perfekten Börsenumfeld auf 200 Euro kletterte, kurz-bis mittelfristig in dieses Niveau vorstoßen soll. Macquarie hat die Einstufung für Adidas auf “Outperform” mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die jüngsten Kurseinbußen bei Aktien von Sportartikelherstellern infolge der jüngsten Zahlen und negativer Aussagen vom US-Sportwarenkonzern Footlocker böten erneut eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Montag.

Bildquelle: Adidas; mit dpa-afx.

Welche Aktien ebenfalls überhitzt sind, können Sie der Relativen-Stärke entnehmen.

Stada erobert den Spitzenplatz, Aixtron nimmt erneut Schwung auf

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 76,71 1,86 1,18 UNIPER SE NA O.N. 20,81 1,512 1,168 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 16,855 -0,502 1,167 SMA SOLAR TECHNOL.AG 34,78 1,518 1,161 EVOTEC AG O.N. 15,555 1,138 1,148 RWE AG ST O.N. 20,79 1,687 1,115 AIXTRON SE NA O.N. 7,447 5,407 1,101 WIRECARD AG 69,04 1,05 1,1 CANCOM SE O.N. 59,79 1,1 1,09 E.ON SE NA O.N. 9,438 0,383 1,081

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL ADVA OPT.NETW.SE O.N. 6,306 0,478 0,774 SLM SOLUTIONS GRP AG 30,22 -0,625 0,823 MEDIGENE AG NA O.N. 9,37 3,273 0,879 K+S AG NA O.N. 19,865 1,585 0,88 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 13,74 -0,145 0,887 SCHAEFFLER AG INH. VZO 11,64 2,51 0,907 MERCK KGAA O.N. 92,29 1,98 0,92 QIAGEN NV EO -,01 26,995 1,523 0,93 BRENNTAG AG NA O.N. 46,07 0,655 0,933 GFT TECHNOLOGIES SE 16,27 0,092 0,938

