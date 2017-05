Adidas läuft der Konkurrenz davon

Anleger sind zwar bereits gute Nachrichten aus dem Hause Adidas gewohnt, dennoch konnte der Konzern vor einigen Wochen erneut positiv überraschen. Der Umsatz des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers stieg im ersten Quartal um 19 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, der Gewinn kletterte sogar um knapp 30 Prozent auf 455 Millionen Euro und damit deutlich stärker als im Vorfeld erwartet. Anleger können mit Aktienanleihen am Erfolg des Unternehmens partizipieren, wir schauen uns die Aktienanleihe PR5Y3 aus unserer ISIN-Liste etwas genauer an.

Das größte Wachstum verzeichnete der Konzern in China und den USA, wo der Umsatz um knapp ein Drittel zulegen konnte. Mit diesem Wachstum verweist Adidas die größten US-Konkurrenten Nike und Under Armour deutlich auf die Plätze. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Vorstandsvorsitzender Kasper Rorsted. “Unsere wichtigsten Marken – adidas und Reebok – sowie alle unsere bedeutenden Märkte haben zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt”, so Rorsted. Der Aktienkurs des Unternehmens befindet sich nach starken Zuwächsen im März aktuell in einem Konsolidierungsmodus und hat die letzten drei Wochen trotz guter Zahlen um knappe 5 Prozent nachgegeben.

Maximale Renditechance von 7,37 Prozent per anno

Anleger können mit der Aktienanleihe PR5Y3 an einer Erholung sowie an einer weiteren Seitwärtsentwicklung des Aktienkurses profitieren. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 171 Euro liegt damit etwas unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Der Basispreis sollte bei Laufzeitende im Juni 2018 nicht unterschritten sein um die maximale Rendite von 7,74 Prozent zu erreichen, was einer Rendite von 7,37 Prozent per anno entspricht. Notiert der Aktienkurs bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 5,84795 Aktien von Adidas geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 5 Prozent.

