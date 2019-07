Adidas hat einen Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas legt ein Tempo vor, das nur von wenigen Aktiengesellschaften dieser Größe gehalten werden kann. Unter Umständen sind mittelfristig die 300 Euro möglich.

Adidas ist global sehr gut aufgestellt. Der Aktienkurs kennt seit der Bekanntgabe, dass Kasper Rorsted der neue CEO des Konzerns wird, eigentlich nur mehr den Weg nach oben. Für den Konzern sind sowohl der amerikanische als auch der chinesische Markt wichtig. Die handelspolitischen Spannungen zwischen den beiden Ländern wirken sich laut Rorsted nicht so gravierend auf die Geschäfte aus.

Der neue CEO blickt positiv in die Zukunft, weil er Adidas trotz der erreichten Größe als ein Wachstumsunternehmen begreift. Und bis dato lieferte das Unternehmen seit dem Jahr 2015 ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 35 % pro Jahr. Die Prognosen von 2019 bis 2021 lassen immer noch ein jährliches Wachstum von 14 % erwarten. Die Aktie präsentiert sich auf allen Ebenen extrem stark. Der einzige Wermutstropfen ist der aktuelle Marktpreis, der auch ein gewisses Rückschlagpotential in sich birgt. Wobei auch im Falle eines Rückschlages die Stärke des Titels eine Shortstrategie quasi ausschließt.

Technisch befindet sich der Wert seit der Jahreswende 2018/19 in einem intakten Aufwärtstrend und hat in dieser Zeitspanne 55 % an Wertzuwachs erreicht. Die Luft wird also dünner, aber dennoch ist mittelfristig eine Long-Strategie der Königsweg. Nach unten ist der Kurs sehr stark durch die Unterstützungen bei 250 und 258 Euro abgesichert. Widerstände finden sich bei 281 und bei 290 Euro.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 281 // 290 Euro Unterstützungen: 258 // 250 Euro

Fazit

Adidas befindet sich aktuell in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Die Luft da oben wird schon ein wenig dünn, dennoch ist mit entsprechendem Hebel eine gute Performance zu erreichen.

Der Mini Future Long (WKN KA0U3G) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 9,94 von einem steigenden Kurs der Aktie von Adidas zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 21,32 Euro (7,6 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 258 Euro. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,61 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 300 Euro liegen (4,81 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA0U3G

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,73 - 2,81 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 251,94 Euro

Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 258,18 Euro

akt. Kurs Basiswert: 278,65 Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,81 Euro Hebel: 9,94

Kurschance: + 78 Prozent Quelle: Citigroup

