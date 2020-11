Adidas erholt sich

Adidas Long: 82-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 12.11.2020, 08:30 Uhr

Adidas wurde im Zuge der Pandemie-Maßnahmen ordentlich eingebremst. Jedoch wurden für das Q3 ordentliche Quartalszahlen gemeldet, die eine Erholung am Sportartikelmarkt als Ganzes bedeuten. Mehrere Impfstoffkandidaten stehen vor der Zulassung, was den zweiten Lock Down entschärfen und den Marktteilnehmern die Ungewissheit nehmen sollte.

Nach dem Verlust im Q2 (April -Juni) im Ausmaß von rund 300 Millionen Euro konnte Adidas im Q3 wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Obwohl im Q3 nicht alle Stores geöffnet hatten, wurde ein Gewinn von 578 Millionen erzielt. Für das Q4 steht der CEO Kasper Rorsted wieder ein wenig auf der Bremse, nachdem zumindest in Europa wieder konzertierte Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vorgenommen worden sind. Die Entwicklung und bevorstehende Zulassung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus sorgen aber für ein Licht am Ende des Tunnels, wodurch die auf 2021 verschobenen sportlichen Großereignisse wie beispielsweise die Sommerolympiade in Tokio wahrscheinlich abgehalten werden können und bei Adidas die Kassen klingeln lassen werden.

Zum Chart

Der Corona-Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre im Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Nach dem schnellen Rebound ab Mitte März bildet der Kurs im Einklang mit der Benchmark DAX einen Aufwärtstrend aus, der bis heute Bestand hat. Die relative Unsicherheit des Managements in Bezug auf das Q4 ließ den Aktienkurs vorgestern gegen den Trend einbrechen. Nach einem weiteren Rückgang gestern Vormittag drehte sich der Kurs an der Unterstützungslinie bei 268,33 Euro und stabilisierte sich im Laufe des Tages. Wahrscheinlich wurde hier das Reversal markiert. Es gibt auch keinen Grund, warum der Kurs nicht wieder das All Time High von Jänner 2020 im Bereich von 315,19 Euro erreichen sollte. Vorher wird die Magic Number von 290 Euro getestet, deren Überwindung bei aktuellem Umfeld jedoch nur eine Frage der Zeit sein sollte.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 290,00 // 315,19 Euro Unterstützungen: 268,33 // 235,38 Euro

Fazit

Der Open End Turbo Long (WKN JJ08T8) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 11 von einem steigenden Kurs der Aktie von Adidas zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22,75 Euro (8,1 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 264,11 Euro an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,80 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 300,00 Euro liegen (4,39 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ08T8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,33 - 2,41 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 256,65 Euro

Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 256,65 Euro

akt. Kurs Basiswert: 279,45 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,39 Euro Hebel: 11

Kurschance: + 82 Prozent Quelle: JP Morgan

