Adidas bleibt stumm und enttäuscht!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas steht zur Wochenmitte deutlich unter Druck, die Aktie gab den ganzen Handelstag über ab und fiel bis auf 200,80 Euro. Belastend wirkt hier die unklare Entwicklung des Coronavirus aufs Geschäft im laufenden Jahr. Wie Adidas bekannt gab, rechnet der Sportartikelhersteller allein für das erste Quartal in China mit Umsatzeinbußen von 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro gegenüber dem Vorjahr. In die Geschäftsprognose für das laufende Jahr lässt Adidas allerdings noch keinen „Corona-Effekt“ einfließen – und verschreckt damit wohl die Anleger, die die Aktie auf Talfahrt schicken. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.