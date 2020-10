Adidas: Wird die Luft jetzt langsam dünn? CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der DAX Konzern mit Sitz in Herzogenaurach (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) befindet sich aus Sicht der Markttechnik seit Ende Juli in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart - Punkt 1). Diese kennzeichnet sich durch höhere Hochs (Punkte 2) und höhere Tiefs (Punkte 3). In den letzten beiden Handelswochen scheint die Dynamik abzuschwächen, da keine neuen Hochpunkte mehr ausgebildet wurden. Wir sichern jetzt den Trade ab, indem wir den StopLoss knapp unter den letzten Punkt 3 auf 268 Euro platzieren.





Adidas Tageschart

Finanztrends Video zu adidas



