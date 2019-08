Adidas: Trendbruch! Drohen jetzt weitere Verluste?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Über den aktuellen Aufwärtstrend bei Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hatten wir in den letzten Wochen bereits mehrfach berichtet (z.B. HIER). Aus Sicht der Markttechnik wurde diese Bewegung nun am Montag, 05.08.19 beendet, da die Notierung unter das letzte Tief (Punkt 3) vom 30.07.19 rutschte und bis auf 264,30 Euro nachgab. Gestern und auch heute kam es zu einer Erholungsbewegung auf die vorherigen kräftigen Verluste, sodaß der Sportartikelhersteller zur Stunde wieder bis auf 275,30 Euro klettern konnte. Wir bewerten dies jedoch bis dato nur als Pullback zur Trendbruchmarke und erwarten deshalb tendenziell in den nächsten Handelstagen weitere Kursverluste. Erst bei Überschreiten der letzten Hochs würde sich hier die Stimmungslage wieder aufhellen.

Adidas Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.