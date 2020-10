Adidas: Trendbruch! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) kletterte seit Ende Juli (Punkt 1) von 231 Euro bis auf 290 Euro (Punkt 2 v. 23.09.20) nach oben. Im Anschluß daran setzte eine Seitwärtsbewegung ein, welche mit Unterschreiten des letzten Tiefs (Punkt 3) den bis dahin noch gültigen Aufwärtstrend beendete. Spätestens hier bei 268 Euro sollten alle Longpostionen glattgestellt worden sein. Die nächste wichtige Unterstützung finden wir jetzt wieder bei der 200-Tage Linie, welche aktuell bei ca. 247 Euro verläuft. Am heutigen Freitag notiert Adidas zur Stunde bei 257,70 Euro.





Adidas Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.