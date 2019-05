Adidas: So macht man Börsengewinne! Zertifikat + 160% | Aktie + 15%!!!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am 16. April hatten wir getitelt: „Adidas: Volltreffer und Insider greifen zu!“ Im Text stand u.a.: „Der Sportartikelhersteller hat sich seit Mitte März sehr gut entwickelt. Von einem Kurs bei 197,25 Euro am 13. März ausgehend gab es zunächst einen Aufstieg bis 214,50 Euro und im Anschluss eine Seitwärtsphase wo sich der Kurs vom 15. – 27. im März aufhielt. Der Ausbruch über den Widerstand brachte die Aktie bis zu 228,40 Euro nach oben, gefolgt von einem kleinen Rücksetzer bis 223,80 Euro.

Der Kurs stabilisierte sich über der 225-Euro-Marke und am Dienstag erfolgte der Ausbruch bis über die 230-Euro-Marke. Das macht Mut, und man darf gespannt sein, wie sich Adidas in den nächsten Tagen entwickelt und vor allem, was am 03. Mai veröffentlicht wird. An diesem Tag legt das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal vor und wenn man sich die Insiderkäufe im April anschaut könnte man doch glatt glauben, dass diejenigen, die mehr Informationen über das Unternehmen haben, aus gutem Grund zugreifen.“

Im Express-Service vom 28. März hatten wir unseren Abonnenten ein Hebel-Produkt für Adidas vorgeschlagen, dass bisher 160% Gewinn gemacht hat. Aber auch wer die Aktie gekauft hat, ist mit einem sehr schönen Gewinn von rund 15% dabei. Wir hatten von Anfang an ein Kursziel von 250,00 Euro genannt und wer gut aufgepasst hat, konnte auch mit einem späteren Einstieg noch einen schönen Reibach machen. Der Kurssprung am 03. Mai hat den Gewinn noch einmal richtig aufgepeppt und jetzt heißt es für diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind nur noch den Gewinn abzusichern.

