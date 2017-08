Adidas Short: 115-Prozent-Chance

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Anfang August erreichte die Adidas-Aktie Hoch und Wendepunkt. Zuletzt ergab sich ein entscheidender Schritt zurück. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie von Adidas kann sich bei weiter fallenden Notierungen bereits auf kurze Sicht eine Trading-Chance von 115 Prozent ergeben.

Der genauere Blick auf den Chart der Adidas-Aktie verheißt in einer ohnehin saisonal schwierigen Jahreszeit an der Börse nichts Gutes. Seit Anfang August und einem Hoch bei 202,10 Euro befinden sich die Notierungen auf dem Rückweg. Ihr erster Versuch, die runde Zahl von 200 Euro nicht nur intraday zu überschreiten, scheiterte an einem Schlusskurs bei 199,95 Euro. Seitdem ziehen sich die Anleger aus dem Wert zurück. Mit dem Unterschreiten des zuvor markanten Hochs bei 188,95 Euro ergab sich auf dem Weg nach unten ein nächster bedeutender Schritt. Innerhalb des aktuell zwischen 158,40 und 206,20 Euro verlaufenden Aufwärtstrends kann sich daraus Potenzial bis zur Unterseite um dann 165 Euro ableiten. Neben der charttechnisch eingetrübten Lage äußerte sich auch Adidas-Chef Kasper Rorsted bereits am Freitag vorsichtiger über die weiteren Aussichten beim zweitgrößten Sportartikel-Hersteller der Welt. Zwar rechnet Adidas 2017 noch einmal mit einem Rekordjahr, die mittelfristigen Ziele wurden aber bereits niedriger festgelegt. Ebenso warnte Rorsted davor, dass es naiv sei, die aktuelle Dynamik fortschreiben zu wollen. Er stimmte die Anleger bereits darauf ein, dass es auch wieder Jahre geben könne, die schlechter verlaufen. Das hätte zuletzt fast in Vergessenheit geraten können, nachdem die Aktie in den letzten beiden Jahren und auch im laufenden Jahr zu den Topwerten im DAX gehört. Rorsteds Erinnerung dürfte daher keine allzu große Freude hervorgerufen haben.

Adidas (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer fallenden Adidas-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Short (WKN HU78JH) mit einem Hebel von 9,5 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,9 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 190,50 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich über dem im Chart dargestellten Widestand. Im Open End Turbo Short ergibt sich dadurch ein Stoppkurs von 1,53 Euro. Bei einem Schlusskurs unter 185 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich dabei bereits auf kurze Sicht wie oben beschrieben um 165 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 5,9 zu 1.

Fallende Kurse

Kennzahlen WKN: HU78JH Akt. Kurs: 1,89 – 1,90 Euro Basispreis: 204,7048 Euro

KO-Barriere: 204,7048 Euro

Laufzeit: Open End Typ: Turbo Bear Open End

Emittent: HVB / UniCredit

Basiswert Adidas

Kursziel: 4,08 Euro

Kurschance: 115 Prozent Order über Börse Stuttgart

