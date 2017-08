Adidas, Nvidia, DAX-Bonus - Investmentideen der Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Noch kann sich der DAX nicht für eine Richtung festlegen. Abgesehen von einem Fehlausbruch knapp unter die 12.000er-Marke pendelt das Aktienbarometer bereits seit rund vier Wochen in einer Seitwärtsspanne zwischen rund 12.100 bis 12.320 Punkten. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Range in eine Richtung verlassen wird und ein neuer Trend entsteht.

Dreimal-Regel“ beachten

Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind zuletzt den dritten Monat in Folge gesunken, die Dynamik nimmt ab. Volkswirte sehen den Ifo-Geschäftsklimaindex für August mit 115,7 leicht unter dem vorherigen Wert von 116 Punkten. Auch wenn das Wachstum somit hoch bleibt, wäre ein Rückgang als kleines Warnsignal zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Hoch beim Index liegt bei rund elf Prozent, wenn das Barometer erstmals nach einem kräftigen Anstieg wieder fällt.

Bei zwei negativen Signalen in Folge erreicht die Quote bereits 40 Prozent, drei Schwächesignale lässt die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs auf 74 Prozent steigen. Da der Aktienmarkt in der Regel der Konjunktur einige Monate vorausläuft, mahnt die zuletzt starke Entwicklung zur Vorsicht.

Wir setzen für die US-Indizes weiter auf Absicherung. Beim DAX sind wir etwas positiver, wenngleich ein schwacher US-Markt den DAX natürlich mit ziehen würde. Allerdings könnten Kurse um 12.000 Punkte für einen vorsichtigen Einstieg via Bonus oder Discount genutzt werden.

Die aktuellen Aufzeichnungen:

Investmentideen – unsere breite Auswahl:

DAX Inliner:

HU9T9C oder HW4830

Optionsscheine auf die US-Indizes:

S&P 500 - PR3TGV

NASDAQ - CE7AJD

Unsere Auswahl auf Brent und WTI lautet SC1ZKG, SC2ZQB und SC2ZQA.

Weitere Investmentideen und andere Analysen finden Sie übrigens auch täglich auf dem Portal "Guidants" – von uns und zahlreichen anderen Experten.

Favorit der Woche:

Als Spekulation ist der Adidas Put SC1JYB in dieser Woche unsere Empfehlung

Turbo-Bears auf US-Techs:

Nvidia: DM4ZCR

AMD: VL3D2Q

DAX-Bonus: PR774E

Weitere Bonus und Reverse-Bonus:

Dow Jones Reverse Bonus Cap VL2MSK S&P 500 Reverse Bonus Cap VL2ZUH S&P 500 Reverse Bonus Cap VL24R1 EURO STOXX 50 Bonus Cap VL23TV EURO STOXX 50 Bonus Cap PR2PS3 DAX Bonus-Zertifikat mit Cap DM1SJH

Unsere Inliner-Auswahl auf Aktien: