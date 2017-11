Adidas: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) befindet sich seit Mitte September in einer abwärtsgerichteten Bewegung. Dabei kam es am gestrigen Handelstag erneut zu kräftigen Abgaben. Der Sportartikelhersteller startete bereits schwach bei 185,80 Euro in den Handel und verlor bis Börsenschluß auf 183 Euro. Am heutigen Dienstag notiert der DAX Konzern aktuell leicht behauptet bei 183,40 Euro. Noch ist kein Ende des negativen Trends in Sicht, sodaß durchaus noch mit Abgaben bis zur Unterstützung (200-Tage Linie blau) im Bereich um 178 Euro gerechnet werden muss.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.