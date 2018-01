Adidas: Noch immer keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In unserer Analyse vom 14.12.17 Adidas: Abwärts wie im Bilderbuch! hatten wir bereits über die Talfahrt des fränkischen Sportkonzerns (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) berichtet. Diese hält weiterhin an, wenn auch in der abgelaufenen Handelswoche die letzten Tiefs nicht mehr unterschritten wurden (siehe Chart). Ein erstes Kaufsignal sehen wir aus Sicht der Markttechnik aber erst bei Überschreiten des letzten Hochs bei 174,16 Euro. Bis dahin bleiben wir an der Seitenlinie!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.