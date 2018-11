Adidas: Noch etwas Platz nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der DAX Konzern (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) aus dem Frankenland wird derzeit von zwei markanten Linien eingegrenzt. Auf der Unterseite verläuft im Bereich um aktuell ca. 196 Euro die 200-Tage Linie (blau), welche Rücksetzer nach unten bremst und auf der Oberseite deckelt die Notierung die rote Abwärtstrendgerade (siehe Chart), bei ca. 211 Euro. Am heutigen Donnerstag notiert Adidas zur Stunde bei 208,30 Euro, somit sehen wir nach oben begrenzt Spielraum und rechnen in den nächsten Tagen aus Sicht der Charttechnik wieder mit einer Korrekturbewegung. Aufhellen würde sich die Situation nur mit einem Break der Abwärtstrendgeraden nach oben.

Adidas Tageschart



