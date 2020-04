Adidas: Neues Kaufsignal im Anflug?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Im Zuge der Corona Krise kam auch der Sportartikelgigant aus Herzogenaurach (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gewaltig ins Trudeln und rutschte im Tief Mitte März bis auf rund 160 Euro ab. Hier konnte sich in der Folge ein erster belastbarer Boden ausbilden (siehe Chart). Im Anschluß daran gelang es der Aktie wieder über die 200 Euro Marke zu klettern. Nachdem dieser Aufwärtsschub in der letzten Handelswoche konsolidiert wurde, kommt es jetzt zu einer neuerlichen Up-Bewegung. Hier erhalten wir ein weiteres Kaufsignal, sollte das letzte Hoch bei 216,11 Euro übersprungen werden. Zur Mittagsstunde notiert Adidas bei aktuell 211,20 Euro.

Adidas Tageschart

