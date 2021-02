Adidas: Luftholen für den nächsten Aufwärtsschub?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der im DAX gelistete Sportartikelkonzern ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte Anfang Februar im Bereich der 200-Tage Linie (blau im Chart) ein Umkehrsignal generieren (wir hatten berichtet) und so ein neues Kaufsignal aktivieren.



In der Folge kletterte die Notierung bis über die 275 Euro Marke und stabilisiert sich derzeit in diesem Bereich. Hier könnte in dieser Woche der Startschuß für weitere Kursgewinne bis zur 300er Zone fallen. Wir sichern jetzt aber schon aufgelaufene Gewinne ab und ziehen den StopLoss knapp unter das Tief vom 04.02.21 auf 273 Euro hoch. Zur Mittagsstunde steht die Aktie bei 278,30 Euro.







Adidas Tageschart





Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.