Adidas Long: 57 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Dem CEO von Adidas wird viel zugetraut. Unter anderem auch, dass er in schwierigen Marktphasen das Renditeziel von Adidas aufrecht erhalten kann. Die Märkte stehen durch zunehmende, geopolitische Turbulenzen vor einer volatilen Phase, in der Rorsted in den Augen der Marktteilnehmer für kontinuierliches Wachstum sorgen wird.

Das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie im Zeitraum von 2019 bis 2022 beträgt im Durchschnitt rund 14% und relativiert somit das hohe erwartete KGV von 29,34 für das Jahr 2019. Für die Stabilität sorgt auch der Ruf von CEO Kasper Rorsted bei den Aktionären. Ihm wird zugetraut, auch in schwierigen Marktphasen verlässlich gute Zahlen zu liefern. Das hat er auch schon bei Henkel bewiesen und den Konsumgüterkonzern erfolgreich auf Rendite getrimmt. Adidas war zwar schon vor der Ära Rorsted wachstumsstark, aber verglichen mit Branchenführer Nike weniger profitabel. Rorsted sollte das ändern und er hatte bis dato Erfolg mit dem Vorhaben.

Zum Chart

Chart technisch hat die Aktie den seit der Jahreswende 2018/19 begonnenen Aufwärtstrend Anfang August 2019 mit einem Kursgewinn von 55% verlassen und konsolidiert danach in Form einer Seitwärtsrange. Diese Range-Untergrenze liegt bei 265,39 Euro und der Bereich um 289,64 Euro bildet die Obergrenze. Die letzten acht Handelstage sind durch einen Test der Obergrenze geprägt. Gelingt der Ausbruch aus der Range, kann der Kurs bis auf die Marke von 308,52 Euro hochlaufen. Wenn der Kurs weiter konsolidiert, kann durchaus wieder die untere Grenze der Range getestet werden. Ein Rücklauf auf 254,87 Euro ist beim aktuellen Marktumfeld weniger wahrscheinlich. In Summe überwiegen die Argumente für eine Long-Strategie, obwohl eine Eskalation im Persischen Golf die Volatilität der Aktien erhöhen wird.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

308,52 Euro

Unterstützungen:

289,64 // 265,39 // 254,87 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KA55W7) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Aktienkurs von Adidas erwarten, überproportional mit einem Hebel von 9,52 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 10,20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 275,00 Euro platziert werden. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,43 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KA55W7

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,97 – 3,05 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

261,08 Euro

Basiswert:

Adidas

KO-Schwelle:

261,08 Euro

akt. Kurs Basiswert:

290,75 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,80 Euro

Hebel:

9,52

Kurschance:

+ 57 Prozent

Quelle: Citigroup



