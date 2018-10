Adidas: Korrekturreif

Adidas war der Renner. Aber die Anleger stoppen den Lauf. Sie nehmen ihre Gewinne mit, solange noch etwas übrig ist. Auch bei Adidas ging es deswegen zuletzt steil nach unten. Mit einem Open End Turbo Short auf die Adidas-Aktie könnte sich eine Trend-Chance von 100 Prozent ergeben.

Wer in den letzten drei Jahren bei der Adidas-Aktie investiert war, erzielte satte Gewinne. Selbst aktuell liegt der Wert noch mit 15 Prozent im Plus, in der Spitze waren am Allzeithoch bei 218 Euro von Mitte September waren es sogar mehr als 30 Prozent. Auch im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Adidas ein Plus von zwölf Prozent. So richtig nach oben ging es 2016 mit einem Anstieg um mehr als 60 Prozent. Im DAX war Adidas für lange Zeit der herausragende Wert. Seit Anfang 2016 legte die Aktie um mehr als 110 Prozent zu.

Rekordjagd endet

Schneller, höher, weiter. Dem olympischen Motto wurde Adidas vollauf gerecht. Doch jeder sportliche Wettlauf nach Rekorden und Medaillen, der nächste findet übrigens 2020 in Tokio statt, hat ein Ende. Nach rund zwei Wochen enden die Spiele, das Feuer erlischt. Vorübergehend enden könnte auch die Begeisterung für die Aktie von Adidas nach der eingangs genannten Rekordjagd, zumal am Aktienmarkt nun die Unsicherheit durchschlägt und Anleger vor allem bei besonders gut gelaufenen Aktien die Gewinne mitnehmen.

Trend gebrochen

Kasse machen, solange noch etwas übrig ist. So könnte das Motto der Anleger in diesen Tagen lauten. Wer bis heute in der Adidas-Aktie investiert ist, sah bereits in den vergangenen Tagen seinen Gewinn schwinden. Mit dem Gesamtmarkt rutschte auch die Adidas-Aktie schneller, tiefer und weiter ab. Dadurch kann nun das passieren, was nicht passieren darf: Die Aktie kann aus ihrem seit mehr als drei Jahren gültigen Aufwärtstrend nach unten ausbrechen. Dieser kann aktuell zwischen 193 und 246 Euro beschrieben werden.

Jahrestief als Ziel?

Das wäre ein eindeutiges Signal, eine klare Botschaft. Zuvor hatte die Aktie an der Unterseite des Aufwärtstrends stets eine ebenso überzeugende Reaktion gezeigt. Schwieriger wird es, wenn die Notierungen zugleich unter die aktuell um 193 Euro verlaufende 200-Tage-Linie fallen. Wollen mehr Anleger retten, was noch zu retten ist, könnte die Aktie bereits auf kurze Sicht deutlich tiefer notieren. Das bringt das aktuelle Jahrestief von Anfang Januar um 165 Euro ins Spiel, das als mögliches Ziel fallender Notierungen gelten könnte.

Auch Nike fällt

Gleiches Bild zeigte sich gestern an einem rabenschwarzen Mittwoch im Dow Jones. Anleger trennten sich vor allem von gut gelaufenen Werten, darunter der US-amerikanische Adidas-Konkurrent Nike. Die Aktie stürzte um fast sieben Prozent ab. Dazu kommt, dass beide Sportartikel-Hersteller, deren Produkte über den sportlichen Nutzen hinaus als Lifestyle-Produkte konsumiert werden, in einer konjunkturabhängigen Branche zu Hause sind. Durch seine globalen Absatzmärkte ist Adidas auch Währungsrisiken unterworfen.

Mehr Fragezeichen

Bedeutet: Wird der Euro gegenüber anderen Währungen stärker, belastet das auch die vom Export abhängige Adidas-Aktie, da ein teurer Euro die Nachfrage nach den Produkten im Ausland verringern könnte. Vor allem ein Euro-Dollar-Anstieg könnte das wichtige Nordamerika-Geschäft beeinträchtigen. Inwieweit sich die Unsicherheiten bereits im dritten Quartal niedergeschlagen haben und welchen Effekt der heiße Sommer auf das Kaufverhalten hatte, davon berichtet Adidas am 7. November mit Vorlage der nächsten Zahlen.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 192,97 // 200,00 // 246,00 Unterstützungen: 192,00 // 189,50 // 180,50

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DM6QDB) können jetzt risikofreudige Anleger, die eine fallenden Adidas-Aktie erwarten, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 14,9 Prozent. Der Einstieg in eine spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Er könnte im Basiswert bei 201 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 2,30 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 165 Euro ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 4,5 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: DM6QDB

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 2,95 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 223,6735 Euro

Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 223,6735 Euro

akt. Kurs Basiswert: 194,45 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,90 Euro Hebel: 6,6

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Deutsche Bank

