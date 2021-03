Adidas: Kampf um die 300 Euro Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Sportartikelhersteller ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte sich nach dem kräftigen Einbruch Anfang März wieder deutlich erholen und Mitte letzter Woche intraday bei 306,80 Euro sogar ein neues Jahreshoch erzielen.



Der Sprung auf Tagesschlußkursbasis über die 300 Euro Marke gelang bis dato aber nicht. Am heutigen Montag legt die Notierung kurz nach der Eröffnung erstmal wieder den Rückwärtsgang ein und steht aktuell bei 296,80 Euro.





Adidas Tageschart

Finanztrends Video zu adidas



