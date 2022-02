Adidas: Immer weiter abwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am Chart des Sportartikelherstellers (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zeigt es sich wieder einmal deutlich, warum es sich nicht lohnt ins "fallende Messer" zugreifen!



Nach jeder kleinen Erholungsbewegung rutscht die Notierung in der Folge weiter ab. Aus Sicht der Charttechnik kennzeichnet sich diese Abwärtsbewegung durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs! Eine Entwarnung bzw. ein Ende dieses Trends sehen wir erst bei Überschreiten des letzten aktuellen Hochs sowie des Breaks der Abwärtstrendgeraden (schwarze Linie im Chart) nach oben. Bis dahin bleiben wir weiter an der Seitenlinie! Aktuell steht Adidas bei 234,75 Euro.



Adidas Tageschart

Finanztrends Video zu adidas



