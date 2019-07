Adidas: Der Highflyer!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gehört seit Anfang Mai zu den Topperformern im DAX. Aus Sicht der Markttechnik konnte sich hier ein lupenreiner Aufwärtstrend etablieren. Ausgehend vom Startpunkt 1 (siehe Chart) konnte der Kurs im weiteren Verlauf immer neue Hochs (Punkte 2) und höhere Tiefs (Punkte 3) ausbilden. Solange hier nicht der jeweils letzte Punkt 3 unterschritten wird, bleibt der Trend vollkommen intakt. Für Trader, die diese Welle mitreiten ist das StopLoss Management relativ einfach. Dieser wird zur Gewinnsicherung immer knapp unter dem letzten Punkt 3 platziert und in der Folge sukzessive nach oben angepasst. Am Freitag Vormittag notiert Adidas aktuell bei 279,85 Euro.



Adidas Tageschart

