Adidas: Heftiger Einbruch!

Der fränkische DAX Konzern ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte Ende Januar ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis), weshalb wir hier eine Longposition eröffnet hatten.



In der Folge kletterte die Notierung bis knapp an die 300 Euro Marke heran, sodaß wir unseren StopLoss zur Gewinnabsicherung bis auf 283,40 Euro nachziehen konnten. In den letzten beiden Börsensitzungen kommt es jetzt aber zu deutlichen Einbußen, sodaß unser Trade gestern ausgestoppt wurde, es verbleibt ein schöner Gewinn auf unserem Tradingkonto! Adidas gibt auch heute zum Wochenschluß hin weiter nach und steht zur Mittagsstunde bei 272,90 Euro. Als nächste Unterstützung auf der Unterseite sehen wir die 200-Tage Linie, die bei ca. 268 Euro verläuft.





Adidas Tageschart

