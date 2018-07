Adidas: Hält die Unterstützung oder gibt es einen Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am 01.07. hatten wir im Express-Service eine Short-Trading-Chance mit Adidas beschrieben und der Beitrag dazu hatte folgenden Titel: „Adidas: Erneut starker Short-Impuls möglich!“ In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben „Seit April dieses Jahres ist der Wert der Adidas AG Aktie um etwa 30 Euro gesunken. Auch für kurzfristige Trades von maximal wenigen Tagen, sollten daher ebenfalls eher die Short-Trades bevorzugt werden. Die vergangene Handelswoche hat diesen Ansatz erneut bestätigt. Denn hier ist deutlich zu erkennen, dass die Impulse in Short-Richtung signifikant stärker waren. Besonders am letzten Mittwoch und Donnerstag war dies deutlich im Markt zu beobachten. Allein an diesen beiden Handelstagen, fiel der Wert um gut 7 Euro. Am Freitag stabilisierte sich der Markt dann jedoch um etwa 187,50 Euro und schloss schlussendlich bei 187,20 Euro. Diese derzeitige Seitwärtskorrektur könnte sich zunächst auch noch etwas weiter in Long-Richtung fortsetzen, bevor dann jedoch die Verkäufer wieder die Gunst der Stunde nutzen, um relativ teuer in den Markt einzusteigen. Ein Preisbereich ist in diesem Zusammenhang besonders interessant. Sollte nicht unerwartet der Kaufdruck immens ansteigen, während dieses Level angelaufen wird, ist die Wahrscheinlichkeit für einen erneut sehr starken Short-Impuls, äußerst hoch.“

Der von uns genannte Einstiegskurs wurde am Freitag vergangener Woche erreicht und nach dem Hoch im Tagesverlauf am Mittwoch bei 191,85 Euro setzte der Kursverfall bei Adidas ein. Jetzt bleibt es spannend ob die leicht fallende 200-Tag-Linie bei etwa 186,60 Euro Halt für die Aktie bietet. Ansonsten sind kurzfristig weitere Abschläge bis in den Bereich von zunächst 180,00 Euro und im Anschluss auf bis zu 175,00 Euro durchaus denkbar.

Wenn man sich die Charts anderer großen Sportartikelhersteller anschaut sieht man das auch Puma bereits etwa 20 Prozent unter dem Hoch bei rund 539,00 Euro notiert. Puma hat im Tagesverlauf am 26.07. die Unterstützung im Bereich von 460,00 Euro gerissen und befindet sich zum Redaktionsschluss unter der 100-Tage-Linie die bei etwa 440,00 Euro verläuft. Setzt sich der Abstieg weiter fort, könnte die 200-Tag-Linie die bei rund 400,00 Euro verläuft einen Halt bieten. Besser sieht es da bei Nike aus. Die Aktie notiert in der Nähe des Allzeithochs und dass es nach einem Kurssprung von 72,00 USD bis auf 81,00 USD am 29.06. zu Gewinnmitnahmen kam ist selbstverständlich. Der Kursanstieg war guten Zahlen geschuldet und so wurden nach eigenen Angaben alleine mit Schuhen im vergangenen Jahr ein Umsatz von über 21 Mrd. USD erzielt.

