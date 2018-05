Adidas – Gewinne kassieren, Gebühren sparen

Wer am Mittwoch bei unserer Finanzmarktrunde dabei war, bekam ein paar heiße Anlagetipps an die Hand. Unter anderem mit unserer Short-Empfehlung auf adidas lagen Anleger mit dem Scheingoldrichtig. Doch was nützt ein gutes Investment, wenn zu hohe Ordergebühren jeden Gewinn wettmachen? Damit Ihnen das nicht passiert, stellen wir regelmäßig unserevor.

Die Artikel zu adidas und die Aufzeichnung der Finanzmarktrunde finden Sie hier:

Adidas und Tesla – die ganz spezielle Ansage

BMW und Adidas ändern ihre Wege

Finanzmarktrunde – hier

Bei DEGIRO können Anleger beispielsweise den Adidas-Schein und alle weiteren Optionsscheine und Zertifikate besonders günstig für 2,00 Euro plus 0,1 Prozent Gebühr handeln.

Unseren Dax-Inliner HX0QBA und viele weitere Zertifikate von Onemarkets handeln Sie bei der Onlinebörse gettex ohne Maklercourtage und Börsenentgelt.

Wer sich absichern möchte, findet mit der WKN MF404C einen DAX-Put, den er bei Flatex ab 500 Euro kostenfrei handeln kann. Aber auch unsere Flatfee-Aktionen können sich lohnen. Bei Comdirect handeln Sie beispielsweise den Discount-Call PR7NUC auf Apple für 3,90.