Adidas: Gewinn steigt!

Für Adidas geht es weiter voran. Die Zahlen zum ersten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten, die in der Mehrzahl eine offensive Taktik ausgegeben hatten. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer steigenden Adidas-Aktie eine Trend-Chance von 95 Prozent ergeben. Im Update: Volkswagen.

Dass in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, genügt uns nicht als Grund, um näher auf die Adidas-Aktie einzugehen. Wir suchen nach weiteren Gründen, und finden diese. Am Donnerstag legte der zweitgrößte Sportartikel-Hersteller der Welt seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Dabei gelang der Marke mit den signifikanten drei Streifen ein großer Sprung beim Gewinn. Das Betriebsergebnis und der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft legten um siebzehn Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr zu. Während die Herzogenauracher bei den Kosten defensiv blieben, gingen sie mit höheren Preisen für ihre Produkte in die Offensive. Mit diesen Zahlen übertraf Adidas die Erwartungen der Analysten. Jedoch beeinträchtigte der im ersten Quartal stärkere Euro den Umsatz. Er stieg nur um zwei Prozent, währungsbereinigt um zehn Prozent. Vor allem die Kernmarke Adidas meldete höhere Umsätze.

Identische Taktik

Für das laufende Jahr bestätigte Adidas seine Prognose, wonach der Umsatz um zehn Prozent und der Gewinn von dreizehn bis siebzehn Prozent wachsen sollen. Analysten gaben zuletzt meist die gleiche Taktik für die Adidas-Aktie aus und sprachen Kaufempfehlungen aus. Die Kursziele der letzten Monate lagen dabei zwischen 200 und 245 Euro. Technisch lässt sich für die Adidas-Aktie im langfristigen Wochenchart ein Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 179,30 und 235,60 Euro beschrieben werden kann. Vom Allzeithoch bei 215,50 Euro kamen die Notierungen zwar wieder zurück, doch könnten sie um 200 Euro eine Unterstützung finden, wo sie im August letzten Jahres ein markantes Hoch erreichten. Darunter könnte der Bereich um 190 Euro einen weiteren Support darstellen. Sell on good news: Als erste Reaktion auf die Zahlen nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem die Aktie seit Mitte März in der Spitze um 28 Prozent gestiegen war.

Indirekte Wirkung

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wird in den nächsten Wochen natürlich auch für Adidas zu einem wichtigen Thema. Mehr als um die Einnahmen aus dem Artikelverkauf geht es dabei vor allem um die Sichtbarkeit der Marke. Der Konzern wird das Turnier mit erheblichen Werbeaufwendungen begleiten. Bei den Ausrüstern führt Adidas die Liste mit zwölf Mannschaften an und rüstet somit mehr als ein Drittel aller Teilnehmer aus. Denn unter anderem statten die Herzogenauracher den amtierenden Weltmeister Deutschland sowie ambitionierte Mannschaften wie Argentinien, Belgien und Spanien sowie Gastgeber Russland aus. Auch Ägypten, Iran, Japan, Kolumbien, Marokko, Mexiko und Schweden laufen in Adidas-Trikots auf. Weitere Aufmerksamkeit erhält der Konzern, der sich seinen Status als offizieller Sponsor von Weltfußballverband FIFA einiges kosten lässt, durch den offiziellen Spielball, Ausrüstung für Schiedsrichter und Bandenwerbung.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 215,50 // 235,60 Unterstützungen: 202,10 // 199,95 // 179,30

Mit einem Mini Future Long (WKN UV07B5) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Adidas-Aktie ausgehen, mit einem moderaten Hebel von 4,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 19,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 195 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,67 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Adidas-Aktie um 250 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UV07B5

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,69 - 4,70 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 158,2918 Euro

Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 166,2064 Euro

akt. Kurs Basiswert: 205,30 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 9,17 Euro Hebel: 4,4

Kurschance: + 95 Prozent Quelle: UBS

