Adidas: Ein Funken Hoffnung

von Maciej Gaj - 12.10.2021, 13:30 Uhr

Seit den diesjährigen Rekordständen hat das Wertpapier des Sportartikelherstellers Adidas gut 23 Prozent an Wert eingebüßt und sich in den markanten Unterstützungsbereich aus den letzten Monaten begeben. Dort wird der Aktie durchaus die Chance auf eine Trendwende eingeräumt.

Nach dem heftigen Kurssturz von 317,45 Euro auf gerade einmal 162,20 Euro Anfang 2020 konnte Adidas bereits zum Jahresende ein Niveau von 306,70 Euro vorweisen. Im Sommer dieses Jahres konnte sogar eine Bestmarke bei 336,25 Euro markiert werden, allerdings kam auch dieses Unternehmen nicht an den gestörten Lieferketten und Produktionsausfälle in Asien herum. Dies führte in den letzten Wochen zu markanten Kursrücksetzern von über 23 Prozent in den markanten Unterstützungsbereich zwischen 253,20 und 258,14 Euro. Die letzten Male sorgte dieser Support für deutliche Kapitalzuflüsse, gleiches Schicksal könnte der Adidas-Aktie auch jetzt widerfahren.

Quartalszahlen im Fokus

In dieser Woche startet wieder die Quartalsberichtssaison, Adidas wird in gut einem Monat Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Bis dahin allerdings könnte bereits im Bereich zwischen 253,20 und 258,14 Euro ein tragfähiger Boden ausgebildet werden, der im Anschluss einen Trendwechsel zur Folge haben könnte. Zugewinne bis an 275,00 Euro und darüber die Barriere verlaufend um 290,00 Euro wären durchaus möglich und würden sich für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Sollte jedoch der markante Unterstützungsbereich bärisch gekreuzt werden, ließe das lediglich Rückschlüsse auf eine Korrekturfortsetzung auf die nächstgrößere Unterstützung verlaufend um 220,00 Euro zu.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf Adidas Strategie für steigende Kurse WKN: MF1EWD

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,91 - 5,92 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 8,86 Euro

Basiswert: Adidas AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 260,25 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 8,28 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 40 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

