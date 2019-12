Adidas: Erneut an wichtiger Marke! Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Wie bereits berichtet, bewegt sich der Sportartikelhersteller nun schon seit geraumer Zeit in einer Seitwärtsrange zwischen 265 und 288 Euro (siehe Chart). Innerhalb dieser war es in den vergangenen Wochen mehrfach möglich, Range-Trading zu betreiben. Das heißt, das Wertpapier wurde an der Oberkante der Seitwärtsrange verkauft und an der Unterkante gekauft. Auch jetzt bietet sich diese Tradingvariante erneut an, da der StopLoss sehr eng knapp oberhalb der Trendbegrenzung platziert werden kann. Das Ganze lässt sich natürlich nicht unendlich praktizieren, da es über kurz oder lang zu einem Break kommen wird. Aktuell notiert Adidas bei 287,45 Euro.

Adidas Tageschart

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.