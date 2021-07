Adidas: Ermüdungserscheinungen?!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das Traditionsunternehmen aus dem Frankenland ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte am 25.06.21 über das alte Hoch bei 304 Euro klettern und dadurch ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart unten).



In der Folge kam es zu weiteren Kursgewinnen bis 324,10 Euro, ehe die Notierung wieder deutlich bis zum Ausbruchsniveau zurück kam. Die zweite Welle erreichte das neue Hoch nicht mehr, gestern und auch heute gibt der Aktienkurs erneut nach und steht zur Stunde bei 308,80 Euro. Damit könnte der Höhenflug bereits beendet sein und es steht zu befürchten, dass nun die noch offene Kurslücke bei 293,80 Euro geschlossen wird.





Adidas Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.