Adidas: Discount-Puts mit 42%-Chance unterhalb von 250 Euro

Noch vor nicht allzu langer Zeit verkündigte das Management von Adidas für das Jahr 2019 neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn und eine Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms um bis zu eine Milliarde Euro an und der Aktienkurs sprang auf ein neues Allzeithoch bei 317 Euro. Drei Monate später ist von Dividendenzahlungen keine Rede mehr und das Unternehmen sucht um Staatshilfe an. Obwohl sich der Kurs der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) von seinem Absturz auf bis zu 162 Euro (16.3.20) wieder deutlich auf sein aktuelles Niveau bei 220 Euro erholen konnte, erscheint es als unwahrscheinlich, dass die Aktie bald wieder auf alten Höhen notieren wird.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Kurspotenzial der Adidas-Aktie in den nächsten Monaten begrenzt sein wird, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 260 Euro

Der BNP-Discount-Put auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 280 Euro, Cap (=Floor) bei 260 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 18.12.20, ISIN: DE000PX4EP40, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 220,60 Euro mit 1,69 – 1,75 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 260 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 2 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in acht Monaten einen Ertrag von 14,29 Prozent (=22 Prozent pro Jahr).

Notiert die Adidas-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Adidas-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 265 Euro, dann wird der Schein mit 1,50 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 280 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 250 Euro

Für Anleger, die der Adidas-Aktie noch weniger Aufwärtspotenzial prognostizieren, könnte der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 260 Euro, Cap bei 250 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.12.20, ISIN: DE000HZ7RMT5, interessant sein. Beim Adidas-Kurs von 220,60 Euro wurde der Discount-Put mit 7,03 – 7,05 Euro quotiert.

Da dieser Schein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps 250 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 41,84 Prozent (=61 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am 16.12.20 unterhalb von 250 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek