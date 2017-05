Adidas, Deutsche Bank, Nordex – frische Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Wahlen in Frankreich scheinen für die Investoren der letzte Anker gewesen zu sein, um Aktien zu erwerben. Seit dem Montag danach ruht der Markt, die Schwankungen sind fast beunruhigend niedrig. Ein Markt, der nicht mehr steigen will, fällt irgendwann. Dieses Motto könnte bald gelten, wenn es so weiter geht. Denn der Dax scheint erst einmal oben anzuklopfen und taucht auch saisonal in eine schwierige Phase ein.

Die Stimmung ist noch prächtig, doch die wirklichen Argumente für einen weiteren Kurssprung vom hohen Niveau aus fehlen ein wenig. In der nächsten Woche konnte der Markt erst einmal seine jüngsten Gewinne verdauen oder sogar einen Schritt zurück gehen. Wundern sollte dies angesichts des Rally-Tempos niemanden. Die Aktienampel steht für uns nur noch auf gelb – vor allem aus Gründen der Dynamik und Bewertung.

Unsere Investmentideen:

Hier unsere Auswahl auf den DAX:

Capped-Bonus – PR4XDN

Discount-Put – HU9MBJ / DL6H94

Inliner zur Absicherung HU9UA2 / HU9UBG.

Optionsscheine zur Absicherung: CE40E5 / CN7YZZ

EuroStoxx50:

Capped-Bonus - PR2PS1

Adidas:

Put - SE908P

Deutsche Bank:

Discount-Zertifikat - DGV8YN

Discount- Call - PR47P6

Capped-Bonus - CY2YWM

K+S:

Discount-Zertifikat - VN64TR

Discount- Call - PR4BB3

Nordex

Discount-Zertifikat - VN5W3C

Discount- Call - PB54YB