Adidas, Daimler, Tesla – unsere Investmentideen

Auch im Börsenjahr 2017 scheinen sich die Aktienmärkte recht eng an das saisonale Drehbuch zu halten. August und September sind eher schlechte Monate, dies trifft verstärkt auf Nachwahljahre zu. Oft erreichen die US-Indizes Anfang August ein Hoch, von dem aus die Kurse bis weit in den Oktober hinein nachgeben. Ähnlich ist das Verlaufsmuster in „7er-Jahren“ wie 1997, 2007 und eben 2017.

Nicht selten werden im Spätsommer und Herbst die Gewinne des ersten Halbjahres komplett ausradiert. Die Trefferquote in „7er-Jahren“ im Oktober liegt sogar nur bei 17 Prozent. Vor dem Hintergrund der langfristig steigenden Börsen eine erschreckend schlechte Quote. Im Durchschnitt büßte der Dow Jones rund 7,5 Prozent ein.

S&P 500 bricht aus

Angesichts der weiter zunehmenden geopolitischen Spannungen überrascht es nicht, dass sich die Perspektiven am Aktienmarkt eintrüben. Als sicher geltende Anlagen wie Gold, Silber, Anleihen, der Schweizer Franken und der japanische Yen sind gesucht. Auch zum Wochenschluss werden sich Anleger zurückhalten. Nachdem der S&P 500 in den vergangenen 15 Handelstagen die schwankungsärmste Bewegung seiner Geschichte zeigte, dürfte sich nun die aufgebaute Spannung entladen.

