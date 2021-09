Adidas: China bereitet Sorgen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Analysten der Berenberg Bank haben die Aktien von Adidas auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Zumindest auf kurze Sicht sei China von der größten Chance zum größten Risiko für die Branche geworden, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Die jüngst bekannt gewordenen Pläne der chinesischen Führung für einen allgemeinen Wohlstand und zur Beschränkung hoher Einkommen hätten der Luxugüterbranche einen Schauer über den Rücken gejagt. Allerdings seien wohl nur sehr vermögende Personen im Fadenkreuz der Regierung. Die Sportartikelhersteller Adidas und Puma sollten von deren erklärtem Willen profitieren, den Sportartikelmarkt zu fördern. dpa-AFX Analyser

