Mit Adidas-Calls auf Kurserholung setzen

Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) ging es nach ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro steil nach unten. Am 20.12.21 fand die Talfahrt bei 242,95 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt. Nach den guten Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike konnte sich die Adidas-Aktie wieder leicht erholen.

Stellt sich der Kursrutsch der Adidas-Aktie, die in einer neuen Analyse von Warburg Research mit einem Kursziel von 290 Euro als haltenswert eingestuft wurde, als übertrieben heraus, dann könnte die Aktie nun doch wieder über Erholungspotenzial verfügen. Kann sich die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 260 Euro erholen, dem Niveau auf dem sie zuletzt am 9.12.21 notierte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 245 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 245 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFH1CU3, wurde beim Aktienkurs von 247,40 Euro mit 1,52 – 1,54 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder eine Erholung auf 260 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,05 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 235,478 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235,478 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH4JR04, wurde beim Aktienkurs von 247,40 Euro mit 1,24 – 1,26 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in Kürze wieder auf 260 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,45 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 230,254 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 230,254 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN0LHW1, wurde beim Aktienkurs von 247,40 Euro mit 1,75 – 1,76 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 260 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,97 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek