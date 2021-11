Adidas-Calls mit Verdoppelungspotenzial bei Kurserholung auf 300 Euro

Nach ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro ging es mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) bis Anfang Oktober auf bis zu 260 Euro steil nach unten. In den darauf folgenden Wochen konnte sich die Aktie bis zum 5.11.21 zwar wieder auf bis zu 300,25 Euro erholen; danach versetzten die durch die Lieferkettenprobleme und die schwächere Nachfrage aus Asien schwachen Zahlen für das dritte Quartal dem Aktienkurs den nächsten Tiefschlag. Am 10.11.21 notierte die Aktie zeitweise im Bereich von 275 Euro. In weiterer Folge konnten die Verluste aber wieder etwas reduziert werden.

Die Mehrheit der Experten schätzt die Zukunft des Sportartikelherstellers auch nach den Zahlen als positiv ein. Kann die Aktie, die von Analysten mit Kurszielen von bis zu 365 Euro (UBS) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird zumindest wieder die 300 Euro-Marke erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 285 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 285 Euro, Bewertungstag 17.1.22, BV 0,1, ISIN: CH1102750820, wurde beim Aktienkurs von 283,00 Euro mit 1,03 – 1,06 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder eine Erholung auf das Niveau von 300 Euro, auf dem die Aktie noch vor zwei Tagen notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,82 Euro (+72 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 267,604 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 267,604 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA9WYJ9, wurde beim Aktienkurs von 283 Euro mit 1,57 – 1,58 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in Kürze wieder auf 300 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,23 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 259,513 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 259,513 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB0QZW6, wurde beim Aktienkurs von 283 Euro mit 2,35 – 2,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 300 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,04 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

