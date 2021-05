Adidas-Calls mit 90%-Chance am 12-Monatshoch

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) befindet sich bereits seit dem August 2020 in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung innerhalb von 250 bis 300 Euro. Seit Anfang Mai 2021, als die Aktie noch im Bereich von 253 Euro notierte, geht es mit dem Aktienkurs wieder steil nach oben. Mit aktuell 288 Euro nähert sich die Aktie nunmehr wieder dem oberen Rand der Tradingrange an. Das kräftige Wachstum bei Umsatz und Gewinn, sowie die optimistischen Prognosen könnten den Aktienkurs auch weiterhin beflügeln.

In den neuesten Analysen wird die Adidas-Aktie mit Kurszielen von bis zu 363 Euro (UBS) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Bereits dann, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr 12-Monatshoch vom 9.11.20 bei 306,50 Euro ansteigt, wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 295 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 295 Euro, Bewertungstag 16.7.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV13DK1, wurde beim Aktienkurs von 288,30 Euro mit 1,01 – 1,03 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat ein Kursanstieg auf 306,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+65Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 270,371 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 270,371 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA6LTL4, wurde beim Aktienkurs von 288,30 Euro mit 1,88 – 1,90 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie bald auf 306,50 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,61 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 265,863 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 265,863 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE86683, wurde beim Aktienkurs von 288,30 Euro mit 2,29 – 2,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 306,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,06 Euro (+76 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Walter Kozubek