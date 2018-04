Adidas-Calls mit 123%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Am 16.3.18 wurde an dieser Stelle eine Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) auf 205 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 193,25 Euro. Nach dem massiven Kursanstieg auf aktuell 211,10 Euro befindet sich der im Szenario präsentierte Turbo-Call derzeit mit 212 Prozent im Plus.

Kann die Adidas-Aktie nach der jüngsten Analyse der Experten der Commerzbank, in der die Aktie mit einem Kursziel von 228 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten 2 Monaten ihren Höhenflug auf 225 Euro ausbauen, dann wird sich auch jetzt noch die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 205 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 205 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000MF48N16, wurde beim Aktienkurs von 211,10 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens zwei Monaten auf 225 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,25 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,1402 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,1402 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD6NL31, wurde beim Aktienkurs von 211,10 Euro mit 1,10 – 1,11 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 225 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,48 Euro (+123 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 190,10 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 177,6471 Euro, KO-Marke bei 190,10 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GM1FM88, wurde beim Aktienkurs von 211,10 Euro mit 3,34 – 3,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 225 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 4,73 Euro (+41 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek