Adidas-Calls mit 118%-Chance bei Kurserholung auf 210€

Nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Wochen von 215 Euro (2.10.18) auf bis zu 190 Euro (11.10.18), setzte sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) im frühen Handel des 24.10.18 an die Spitze der DAX-Performanceliste.

Schließt man sich der Meinung positiv eingestellter Analysten an, die die Aktie wegen des Wachstumspotenzials in China und Nordamerika mit Kurszielen von bis zu 247 Euro nach wie vor zum Kauf empfehlen, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auf die Sportartikelhersteller-Aktie bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 198 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 198 Euro, Bewertungstag 17.12.18, BV 0,1, ISIN: CH0365105078, wurde beim Aktienkurs von 200,30 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 210 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 4.10.18), dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,38 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 192,9388 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 192,9388 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ST527N3, wurde beim Aktienkurs von 200,30 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,70 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 192 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 184,7098 Euro, KO-Marke bei 192 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GM7GAW3, wurde beim Aktienkurs von 200,30 Euro mit 1,556 – 1,566 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 210 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,52 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek