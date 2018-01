Adidas: Bodenbildungsversuch!

Das Papier von Adidas präsentiert sich seit Anfang August in einer korrektiven Phase und beschleunigte seinen Abverkauf zum Ende des Jahres 2017 sogar noch. Aber seit wenigen Wochen stabilisiert sich der Wert wieder und wird zunehmend attraktiver für Long-positionen. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf Adidas vor.

Nach einem ungeahnt langen und steilen Rallyabschnitt seit Mitte 2015 erreichte die Aktie von Adidas ihren Höhepunkt bei 202,10 Euro und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Diese dauert jedoch noch an und drückte die Kursnotierungen bis Mitte Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufstief von 165,05 Euro und eine dort verlaufende Horizontalunterstützung abwärts. In diesem Bereich gelang es anschließend mit einem weiteren Verlaufstief um 165,00 Euro einen Ansatz für einen Doppelboden zu etablieren, von wo aus das Papier des Sportartikelherstellers Adidas wieder deutlich zur Oberseite zulegen konnte und womöglich hieraus noch ein tragfähiger Boden resultieren könnte. Zumal auch einige für Adidas wichtige Sportereignisse in 2018 anstehen und die Marke hiervon noch ausgesprochen profitieren könnte. Vorstandschef Kasper Rorsted betonte am Wochenende, Adidas will seine Online-Umsätze bis 2020 auf vier Milliarden Euro ausweiten. Derzeit erlöst der Konzern im Jahr rund eine Milliarde Euro mit dem Online-Handel.

Noch ein Widerstandscluster voraus

Noch steht der Widerstandsbereich zwischen 175,00 und 177,10 Euro der Adidas-Aktie im Wege. Sobald dieser jedoch aus der Welt geschafft worden ist, sind Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von rund 185,00 Euro zu erwarten, darüber sollte sich das Papier von Adidas weiter zu der übergeordneten Abwärtstrendlinie um 190,00 Euro rauf begeben. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Adidas (WKN VL14DA) können mittelfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Adidas-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional profitieren. Bleiben hingegen die Notierungen per Wochenschlusskurs unter 175,00 Euro stecken, so könnte dies einen kurzzeitigen Pullback in Richtung 170,00 Euro hervorrufen, ehe ein neuer Anlauf zur Oberseite gestartet wird. Ein Abtauchen unter die letztjährigen Tiefs von 165,05 Euro sollte jedoch eine Ausdehnung der Korrektur auf das Niveau von 160,30 Euro zur Folge haben.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz: