Adidas: Außer Spesen nichts gewesen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In unsere Analyse vom 12.06.18 ( HIER ) hatten wir letztmals über unsere offene Longposition bei Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) berichtet und unseren Trade auf Einstandskurs abgesichert. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche gab der Kurs gestern und auch heute zur Börseneröffnung deutlich ab und rutschte dabei unter den nachgezogenen StopLoss. Damit wurde die Position auf Einstand ausgestoppt! Im weiteren Handelsverlauf rückt heute ggf. sogar die wichtige 200-Tage Linie auf den Prüfstand, welche derzeit bei ca. 188 Euro verläuft.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.